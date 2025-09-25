Ufficiale Napoli Basket, ultimo rinforzo per coach Magro: arriva un centro italiano

vedi letture

Ultimo tassello e ora il roster è completo. Napoli Basket accoglie un nuovo centro: arriva il classe 1995 Mirko Gloria. Ad annunciarlo è la compagine partenopea tramite il seguente comunicato ufficiale: "Napoli Basket rendo noto di aver sottoscritto un accordo annuale con il centro italiano Mirko Gloria.



Pivot di 203 cm, nato a Piazza Armerina (Enna) il 14/08/1995, ha maturato nella sua carriera molteplici esperienze nei vari campionati italiani giocando a Roseto, Trapani, Borgosesia, Pavia, Olginate, Terranova, Jesi, Sant'Antimo e Ragusa. Gloria farà parte del roster della formazione allenata da coach Alessandro Magro".