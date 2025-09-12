Napoli Basket, domani test a Verona. Coach Magro: "Out Flagg e Mitrou-Long"

Domani sabato 23 Settembre alle ore 20:30 al pala AGSM AIM di Verona, si giocherà la gara amichevole tra Napoli Basket e Tezenis Verona, formazione che parteciperà al campionato di Serie A2. È la terza uscita ufficiale della squadra di Coach Magro dopo il successo ottenuto contro Avellino Basket ed il terzo posto raggiunto al prestigioso "Trofeo Lovari" disputato a Lucca. Un altro importante test per la squadra azzurra in vista dell'inizio della nuova stagione.

Le dichiarazioni di Coach Alessandro Magro: "Terminiamo un'altra settimana di allenamenti, nella quale abbiamo potuto riabbracciare Kaspar Treier, di rientro dalla nazionale. Sicuramente un'addizione importante per noi che ci da la possibilità di ritrovare gli equilibri che poi vorremmo avere in stagione regolare, il suo innesto sta procedendo molto velocemente. Purtroppo non sarà della partita Savion Flagg per un affaticamento muscolare ed aspettiamo che arrivi l'ultimo acquisto Naz Mitrou-Long per provare ad essere al completo dalla settimana prossima. Andiamo a giocare a Verona, sicuramente un test molto utile per noi. Verona sta disputando un pre-campionato di avvicinamento alla stagione veramente eccellente. Giocano una pallacanestro molto efficace, sono allenati in maniera ottimale da Coach Cavina e sono sicuro, e gli auguro, che possano essere protagonisti nella loro serie. Per noi sarà un test importante che ci darà degli spunti per poi continuare a lavorare quando torneremo a Napoli."