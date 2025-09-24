Napoli Basket presenta il nuovo asso Mitrou-Long: "Felice di essere qui"

La Napoli Basket, attraverso il proprio sito ufficiale, scrive della conferenza stampa di presentazione del neo acquisto Naz Mitrou-Long. All’incontro con i media erano presenti l'Amministratore Delegato di Generazione Vincente Dott. Alfredo Amoroso, il General Manager James Laughlin e Naz Mitrou-Long. Generazione Vincente continuerà ad essere al fianco del Napoli Basket anche nella prossima stagione come Main Sponsor.

Dichiarazioni di Naz Mitrou-Long:

"Grazie a tutti per essere qui, sono molto contento di poter giocare di nuovo con Coach Alessandro Magro e in Serie A. Sia io che la mia famiglia siamo molto contenti di essere tornati in Italia e a Napoli, non vedo l'ora di iniziare. Napoli è una grande città, con grandi tifosi appassionati come lo sono io per il basket. Ho avuto modo di parlare con alcuni amici che sono già stati qui come Pangos ed Ennis, sono molto entusiasta di questo progetto. Porterò in questa squadra leadership, carisma e disciplina ma voglio portare prima di tutto me stesso. Conosco bene Coach Magro, così come conosco bene il suo modo di giocare. In passato abbiamo avuto successo, dunque mi fido molto di lui. Quando gioco voglio vincere, ho vinto tanto in passato ma ogni stagione è una nuova sfida, quindi voglio solo tornare in campo, giocare e vincere. La Serie A ha tantissime squadre competitive come Milano, Bologna, Trieste, Tortona e tante altre, dobbiamo giocare bene e provare a vincere più partite possibile."