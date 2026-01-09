Napoli Basket, Rizzetta: "EuroLeague o NBA, noi ci siamo!"

Il Napoli Basket sogna in grande. Il progetto di Matt Rizzetta ambisce ai palcoscenici più alti d'Europa, con la volontà di rendere il club azzurro un riferimento non solo in Italia ma anche nel mondo. In un recente articolo di Donatas Urbonas su BasketNews nel quale si parla della nascita di un'associazione dei club di EuroLeague non azionisti per avere più voce nelle decisioni e entrare nella ripartizione dei ricavi, viene citato anche il nome del Napoli Basket. Sarebbe infatti tra i club al momento fuori dalla EuroLeague già coinvolti da questa nuova associazione insieme ad altre realtà importanti come il turco del Besiktas o quello greco Paok Salonicco.

La notizia è stata confermata dal patron del club Matt Rizzetta a PianetaBasket: "Abbiamo fissato un incontro in Italia [con la nuova associazione ndr] per discutere il progetto Napoli Basketball. Abbiamo tanto rispetto sia per l'EuroLeague, sia per la NBA. I progetti di sviluppo del basket in Europa ad alti livelli non possono che essere un’ottima notizia. Riteniamo opportuno che una città meravigliosa come Napoli - che offre così tanto al livello di bellezza, cultura e appeal internazionale - risulti essere franchigia ambita per la prossima fase di espansione del basket europeo".