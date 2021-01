2020, GIUGNO AZZURRO - Il calcio riparte, il Napoli alza la Coppa Italia

Il Napoli torna in campo e lo fa in Coppa Italia. Finalmente la stagione riesce a riprendere, grazie al duro lavoro messo insieme da Governo ed istituzioni del calcio. Al momento si comincia a dare spazio alla sola Coppa nazionale, per la quale si decidere di chiudere tutto in fretta e furia: semifinale e finale nel giorno di quattro giorni.

Cosi gli azzurri ripartono da quell'Inter contro la quale era stato Fabiàn, nel match di andata, a firmare il gol partite all'andata.

In un San Paolo deserto il Napoli pareggia e strappa il pass per l'approdo alla finale di Coppa Italia, dove incontrerà la Juventus di Maurizio Sarri. Un gran segnale di fiducia per i ragazzi di Gattuso, di ritorno al calcio giocato dopo mesi di inattività.

Dopo qualche giorno, come detto, arriva il giorno della finale. Tra Napoli e Juventus la rivalità è sempre tangibile, e si respira anche in piena Pandemia, con lo Stadio Olimpico - che ospita la finale - ovviamente vuoto.

Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, il Napoli si regala ai calci di rigore la Coppa Italia! Decisivi gli errori dal dischetto di Danilo e Dybala, mentre per gli azzurri non sbaglia nessuno. E' il primo trofeo sotto la gestione Gattuso, riuscito in pochi mesi a risollevare una situazione estremamente complicata.

A fine giugno riprende anche il campionato: il Napoli, sulle ali dell'entusiasmo della vittoria del trofeo, riesce ad imporsi anche contro Verona e Spal. Due vittorie consecutive che consentono alla squadra di Gattuso di poter guardare con fiducia ad un finale di stagione molto caldo e complesso.