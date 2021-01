2020, LUGLIO AZZURRO - Riparte il campionato, un calendario infernale per gli azzurri

Nel mese di luglio il Napoli gioca in totale 9 partite. Lo stop a causa della Pandemia costringe, infatti, le istituzioni del calcio a stringere il più possibile il calendario, per permettere al campionato di concludersi senza arrivare a soluzioni come playoff o addirittura alla sospensione anticipata.

Il Napoli in queste 9 gare conquista 4 vittorie, 3 sconfitte e due pareggi: un bottino che, ovviamente, non permette agli azzurri di potersi fare sotto in maniera convincente per la Champions, alla quale il club di De Laurentiis è costretto a rinunciare.

L'Europa League diventa la dimensione degli azzurri, che ci arrivano a priori grazie - ovviamente - alla vittoria della Coppa Italia. Per Gattuso, però, è importante anche chiudere il campionato senza finire nell'anonimato di metà classifica.

Il Napoli controlla contro Atalanta, Parma ed Inter, tre sconfitte che vanno a minare in maniera definitiva il percorso azzurro, indirizzato anche dai due pareggi consecutivi contro Milan e Bologna.