2020, MARZO-APRILE AZZURRO - Scoppia la Pandemia, si ferma il calcio

La primavera del Napoli, come quella di tutto il mondo, ha subito uno scossone importante. La Pandemia ha colpito al cuore l'umanità, costringendo tutti a fermarsi e fare i conti con un nemico invisibile.

Anche il campionato italiano, ovviamente, si è fermato. Il Napoli ha dovuto far fronte al rinvio della sfida contro l'Inter, la prima avvisaglia che ha poi portato alla sospensione della Serie A cosi come tutti i campionati europei.

Due mesi che hanno tenuto in apprensione tutta l'umanità, in un clima surreale con il lockdown che ha costretto tutti a fermarsi. Come detto, anche il calcio ha avuto le sue ripercussioni. Ed ovviamente i temi sono stati tanti: due mesi senza introiti hanno portato il mondo del pallone sull'orlo di una crisi economica importante.

In casa Napoli il gran lavoro della società nel corso degli anni, con un bilancio sostanzialmente sano, è riuscito a ridurre i danni che altrimenti sarebbero stati molti più ingenti.

Ovviamente, anche di calcio si è parlato. Non di quello giocato, ma di tutto ciò che riguarda gli affari extracalcistici. Dal possibile addio di Mertens, al rinnovo di Gattuso passando per le insofferenza di Lozano dopo un'annata particolare e senza grandi sputi.

Poi il mercato. Milik potrebbe andare via, e spunta il nome di Victor Osimhen...