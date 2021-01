2020, SETTEMBRE AZZURRO - Ecco Osimhen, il caso Genoa ed ADL positivo al Covid-19

Il ritiro del Napoli prosegue anche nel mese di settembre. Tanto lavoro per i giocatori di Gattuso, con qualche volto nuovo. Uno di questi è Victor Osimhen, che approda in azzurro e si mette subito in mostra già durante il ritiro.

La prestazione contro il Teramo, dove è protagonista con una doppietta, lancia in nigeriano nei cuori dei tifosi azzurri che vedono finalmente quell'attaccante puro che al Napoli mancava da un po'. In molto, addirittura, azzardano il paragone con Cavani.

Intanto la Serie A riapre i battenti. Per gli azzurri l'esordio contro il Parma è favorevole, e la vittoria arriva: 2-0 nel segno dei soliti Insigne e Mertens.

C'è poi l'impegno con il Genoa, dopo il quale si aprirà una delle pagine più particolare del 2020 nel mondo del calcio. Il Napoli si impone con un fragoroso 2-0, ma quanto accade nei giorni successivi ha dell'incredibile.

In casa rossoblu scoppia un vero e proprio focolaio, a poche ore di distanza dalla sfida contro gli azzurri. Da qui un escalation di eventi che porterà alla sfida contro la Juventus in un clima surreale, dal quale scaturirà una polemica lunga mesi, tra ricorsi e sentenze.

Nel frattempo il Covid entra prepotentemente in casa Napoli: dopo il contagio di Petagna, infatti, risulta positivo anche il patron De Laurentiis, il tutto in seguito alla riunione di Lega con gli altri presidenti di Serie A. Il patron azzurro guarirà dopo un paio di settimane.