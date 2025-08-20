Accostato al Napoli, Sterling resta in Premier? Ci pensa un'altra inglese

Il Fulham guarda in casa Chelsea per rinforzare il reparto offensivo e mette gli occhi su Raheem Sterling. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, i Cottagers stanno valutando la possibilità di portare l’ex Manchester City dall’altra parte di Londra, anche se al momento le possibilità di un accordo - si legge - restano ridotte. Il giocatore nei giorni scorsi era stato accostato anche al Napoli.

Il futuro dell’attaccante classe 1994 è lontano da Stamford Bridge. Dopo la scorsa stagione passata in prestito all’Arsenal, Sterling non rientra più nei piani tecnici dei Blues, tant'è che si sta allenando separatamente dal gruppo e non è stato convocato per il viaggio negli Stati Uniti in occasione del Mondiale per club, segnale evidente della volontà della società di trovargli una nuova sistemazione.