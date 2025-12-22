Italiano prova a scuotere il Bologna: entra Moro al 45', fuori Odgaard

Italiano prova a scuotere il Bologna: entra Moro al 45', fuori OdgaardTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:02Brevi
di Davide Baratto

Vincenzo Italiano prova a scuotere il suo Bologna facendo subito una sostituzione durante l'intervallo, vista la prima frazione di gioco in cui ha dominato il Napoli: ad entrare in campo è Nikola Moro, esce Odgaard.