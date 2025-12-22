Il Napoli raddoppia! Erroraccio di Ravaglia, Neres lo punisce con lo scavetto

Il Napoli raddoppia! Erroraccio di Ravaglia, Neres lo punisce con lo scavettoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:15Brevi
di Davide Baratto

Raddoppia il Napoli al 57esimo contro il Bologna: è sempre David Neres! Erroraccio di Ravaglia che sbaglia il passaggio in area, il brasiliano lo raccoglie e supera il portiere felsineo con uno scavetto.