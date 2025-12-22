Ecco le prime mosse di Conte, doppio cambio: entrano Lang e Gutierrez

Oggi alle 21:25Brevi
di Davide Baratto

Al minuto 68 con il risultato di 2-0 a favore del Napoli contro il Bologna, ecco le prime mosse di Antonio Conte: il tecnico azzurro inserisce Noa Lang e Gutierrez, escono dal campo Elmas e Spinazzola.