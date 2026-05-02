Ultim'ora Addio a Alex Zanardi: l'ex pilota e atleta paralimpico aveva 59 anni

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È morto Alessandro Zanardi, è stato un ex pilota automobilistico ed ex paraciclista italiano. Nell'automobilismo si è laureato campione CART nel 1997 e 1998, e campione italiano superturismo nel 2005. Aveva 59 anni. Alex era un vero supereroe dei nostri tempi: pilota di F1 poi di Formula Cart, un incidente gli portò via le gambe. Divenne allora un campione paralimpico di handbike con 4 ori paralimpici e 12 mondiali.

Il 19 giugno 2020, durante una staffetta benefica in handbike organizzata a sostegno della lotta contro il Coronavirus, rimase coinvolto in un nuovo drammatico incidente: nei pressi di Pienza, lungo la SS146, perse il controllo del mezzo e si scontrò con un camion che proveniva dalla direzione opposta.