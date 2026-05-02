Ultim'ora Morte Zanardi, nota SSC Napoli: "Profondo cordoglio, Alex un esempio di resilienza"

vedi letture

La SSC Napoli ha diramato una nota ufficiale per esprimere le proprie cordoglianze per la morte di Alessandro Zanardi, leggenda dello sport italiano: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, leggenda dell'automobilismo e dello sport italiano. Esempio di resilienza che, attraverso immenso coraggio e determinazione, ha saputo dimostrare tutto il suo amore per la vita".

Addio a Alessandro Zanardi, leggenda dello sport italiano

L'Italia piange la scomparsa di Alex Zanardi: Nell'automobilismo si è laureato campione CART nel 1997 e 1998, e campione italiano superturismo nel 2005. Aveva 59 anni. Alex era un vero supereroe dei nostri tempi: pilota di F1 poi di Formula Cart, un incidente gli portò via le gambe. Divenne allora un campione paralimpico di handbike con 4 ori paralimpici e 12 mondiali. Il 19 giugno 2020, durante una staffetta benefica in handbike organizzata a sostegno della lotta contro il Coronavirus, rimase coinvolto in un nuovo drammatico incidente: nei pressi di Pienza, lungo la SS146, perse il controllo del mezzo e si scontrò con un camion che proveniva dalla direzione opposta.