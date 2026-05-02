Morte Zanardi, nota SSC Napoli: "Profondo cordoglio, Alex un esempio di resilienza"
La SSC Napoli ha diramato una nota ufficiale per esprimere le proprie cordoglianze per la morte di Alessandro Zanardi, leggenda dello sport italiano: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, leggenda dell'automobilismo e dello sport italiano. Esempio di resilienza che, attraverso immenso coraggio e determinazione, ha saputo dimostrare tutto il suo amore per la vita".
Addio a Alessandro Zanardi, leggenda dello sport italiano
L'Italia piange la scomparsa di Alex Zanardi: Nell'automobilismo si è laureato campione CART nel 1997 e 1998, e campione italiano superturismo nel 2005. Aveva 59 anni. Alex era un vero supereroe dei nostri tempi: pilota di F1 poi di Formula Cart, un incidente gli portò via le gambe. Divenne allora un campione paralimpico di handbike con 4 ori paralimpici e 12 mondiali. Il 19 giugno 2020, durante una staffetta benefica in handbike organizzata a sostegno della lotta contro il Coronavirus, rimase coinvolto in un nuovo drammatico incidente: nei pressi di Pienza, lungo la SS146, perse il controllo del mezzo e si scontrò con un camion che proveniva dalla direzione opposta.
Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, leggenda dell'automobilismo e dello sport italiano. Esempio di resilienza che, attraverso immenso coraggio e determinazione, ha saputo dimostrare tutto il suo…— Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 2, 2026
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