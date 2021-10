Adidas sulla Superlega: "Noi contrari, ma finanziariamente ci conveniva"

Il piano della FIFA di organizzare un Mondiale non trova il favore di uno dei principali sponsor dell’organo di governo del calcio mondiale, Adidas: "Non penso molto a un Mondiale di calcio che si tiene ogni due anni - ha detto l'ad Kasper Rorsted al quotidiano svizzero Neue Zürcher Zeitung -. C’è un Europeo qui, c’è una Copa America in America Latina. Bisogna lasciare spazio anche ad altre cose".

Spazio anche al tema Superlega europea. "Finanziariamente la Superlega sarebbe stata molto attraente per noi. A lungo termine, comunque, crediamo che l’amore per lo sport fin dall’infanzia nasca dalla sua accessibilità, ed è qualcosa di tangibile", le parole riportate da Calcio e Finanza.