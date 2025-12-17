Ultim'ora

Altra assenza per Conte: Olivera non si è allenato per affaticamento al polpaccio

di Arturo Minervini

Non una buona notizia quella che arriva da Riyad, dove il Napoli si sta allenando in vista della sfida di giovedì sera, alle ore 20 italiane, contro il Milan nella semifinale di SuperCoppa. Come comunicato a Tuttonapoli dal club, infatti, Mathias Olivera questa mattina non si allena per un leggero affaticamento al polpaccio che l'ha costretto a fermarsi. Le sue condizioni, dunque, sono da valutare. Su quella fascia il Napoli fortunatamente Spinazzola e lo stesso Gutierrez, rientrato a Udine.