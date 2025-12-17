Conte presenta la sfida al Milan con Di Lorenzo: segui la conferenza a partire dalle 14

TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:20
di Arturo Minervini

Nel primo pomeriggio, alle 14 italiane, Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo interverranno in conferenza stampa all’Al-Awwal Park Stadium, l’impianto da 26mila posti che abitualmente ospita le gare dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Potrete seguire la diretta testuale su Tuttonapoli.net