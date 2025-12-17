Conte presenta la sfida al Milan con Di Lorenzo: segui la conferenza a partire dalle 14
TuttoNapoli.net
Nel primo pomeriggio, alle 14 italiane, Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo interverranno in conferenza stampa all’Al-Awwal Park Stadium, l’impianto da 26mila posti che abitualmente ospita le gare dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Potrete seguire la diretta testuale su Tuttonapoli.net
Pubblicità
Brevi
Copertina LiveConte in conferenza: "Quando il vento è contrario non riusciamo a gestire le situazioni. Annata difficile, ma non dobbiamo scoraggiarci" di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
18 dic 2025 20:00
EA SPORTS Supercup 2025
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Milan
In primo piano
Fabio TarantinoPodcastBellinazzo annuncia a Radio TN: "A gennaio il Napoli avrà blocco soft del mercato, ma va spiegato bene!"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la scioccante confessione, la petizione per Udine, l’ineguagliabile record di Lucca e l’incubo dei mediani adattati
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Non è un passo falso, dato tutto! Benfica sottovalutato? Non siamo ignoranti. Su Lobotka e Gutierrez..."
Antonio NotoConte a Sky: "Siamo arrivati un po’ cotti, loro hanno meritato. Mi auguro di recuperare Lobo e Gutierrez"
Redazione Tutto Napoli.netLiveConte in conferenza: "Servono energie dopo la Juve! I nuovi con poco spazio non si erano integrati. Assenze Mou? Oggettivo..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la bomba di Spalletti, il potenziale craque da 100 mln, il gesto estremo di Conte e l'impietoso Neres col Telepass
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com