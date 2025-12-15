Ufficiale Viaggio nel primo secolo azzurro: la SSCNapoli presenta il calendario 2026

vedi letture

SSC Napoli presenta il Calendario 2026, un progetto editoriale che accompagna il Club nel percorso verso il suo Centenario, raccontando il legame profondo e indissolubile tra Napoli, la sua città e la sua squadra. Il Calendario 2026 nasce come un viaggio visivo e simbolico attraverso i luoghi che hanno segnato la storia azzurra. Dai punti in cui il calcio approdò in città, come il Porto del Mandracchio, agli spazi che videro nascere il Club, passando per piazze, stadi e indirizzi che hanno custodito sogni, vittorie e identità.

Il racconto attraversa luoghi iconici come Palazzo Mastelloni, Piazza del Plebiscito, lo Stadio del Vomero e lo Stadio Diego Armando Maradona, fino a spazi che rappresentano momenti di passaggio, crescita e rinascita, come la Stazione di Mergellina, Via Chiatamone, Piazza dei Martiri e Piazza Garibaldi. Un itinerario che si completa sul Lungomare Partenope, linea ideale del tempo che riflette la storia del Club e della città, specchiata nell’azzurro del suo mare.

Ogni immagine del Calendario 2026 è pensata per raccontare un capitolo di questa storia condivisa. Un omaggio alla città di Napoli e ai suoi luoghi, testimoni di una passione che attraversa generazioni e che, il primo agosto 2026, celebrerà i suoi cento anni. Il calendario è disponibile in edicola e sarà a breve acquistabile presso l’Official Online Store, gli Official Store SSC Napoli e i rivenditori autorizzati