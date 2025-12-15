Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina la 15ª giornata di Serie A

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto

In questo lunedì 15 dicembre termina la quindicesima giornata di Serie A. Alle 20.45 in campo per il Monday Night Roma e Como. Si gioca anche In Serie C, oltre che in Liga e in Premier League. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDI' 15 DICEMBRE

18.00 Union Berlino-Eintracht Francoforte (Bundesliga femminile) - DAZN

20.30 Vis Pesaro-Ravenna (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Arezzo-Pineto (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Crotone-Casarano (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.30 Foggia-Monopoli (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.30 Castellon-Mirandes (Segunda Division) - DAZN

20.45 Roma-Como (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Manchester United-Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW

21.00 Rayo Vallecano-Betis (Liga) - DAZN

21.45 Porto-Estrela Amadora (Campionat portoghese) - DAZN