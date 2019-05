Ancora guai per Maradona: è stato fermato a Buenos Aires dalla polizia

Nuova disavventura per Diego Armando Maradona. L'ex campione del Napoli è stato fermato dalla polizia all'aeroporto Ezeiza di Buenos Aires, poco dopo essere atterrato con un volo dal Messico. Il 'Pibe de Oro' è stato trattenuto in seguito ad una denuncia presentata dall'ex compagna, Rocìo Oliva. Diego Maradona, accompagnato dal suo avvocato, Matìas Morla, è rimasto per qualche minuto in un'area dell'aeroporto in cui si trovano gli uffici della polizia. Il quotidiano sportivo argentino Olé ha reso noto che, dopo poco meno di mezz'ora, l'ex fuoriclasse del Napoli e della nazionale argentina è stato rilasciato, come testimonia anche una foto in compagnia dell'avvocato.