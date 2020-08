As - Barça alla deriva, Messi medita l'addio: tra 4 mesi deciderà il futuro

Il dilemma di Messi. Questa l'apertura dell'edizione online del quotidiano spagnolo AS, che anticipa scenari clamorosi per la Pulce che potrebbero mettere in gioco anche l'Inter. Messi si troverebbe infatti di fronte al suo dilemma più grande: da un lato è felice a Barcellona, il suo mito è nato e cresciuto nel Barça e l'idea di un eventuale addio al Camp Nou sembrerebbe essere un'utopia, dall'altro lato la situazione di deriva a cui è giunto il club blaugrana. L'argentino si è reso conto che la squadra che dominava il mondo e che lo ha aiutato a vincere sei Palloni d'Oro ha perso potenziale, mentre la priorità per lui è sempre vincere, in ogni competizione. Come tutti i seguaci del Barça, Leo ha visto che i soldi ricavati dalla cessione di Neymar sono stati spesi in malo modo per delle operazioni che non hanno funzionato. L'ultima umiliazione, la sconfitta per 2-8 e l'eliminazione dalla Champions contro il Bayern, ha evidentemente toccato nel profondo il diez blaugrana che come sempre ha bisogno di più tempo per digerire questo genere di situazioni. Per quanto riguarda il suo futuro molto dipenderà dalle decisioni che saranno prese nella riunione della giunta direttiva di domani, in primo luogo il sostituto di Quique Setien sulla panchina dei blaugrana, con Messi che desiderebbe il ritorno dell'ex compagno Xavi sebbene quest'opzione rimarrebbe la più complicata. Ai titoli di coda in Catalogna anche l'esperienza di Abidal, in rotta con parte dello spogliatoio, per questo servirà l'instaurazione di una nuova leadership anche per quanto concerna la politica sportiva del club. Il contratto di Messi scadrà il 30 giugno 2021 e già tra 4 mesi, il prossimo gennaio, sarà libero di scegliersi il suo futuro.