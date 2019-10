Atalanta, si ferma Zapata: sospetto stiiramento, si teme un lungo stop

Brutta tegola in casa Atalanta, Duvan Zapata ha riportato un infortunio in Nazionale durante l'amichevole con il Cile. L'attaccante è stato costretto a lasciare il campo durante il primo tempo per un problema muscolare. La Federcalcio colombiana ha diramato un comunicato dove si legge che il calciatore orobico lascerà il ritiro della Nazionale per via di un dolore accusato alla gamba destra. Per lui ci saranno nelle prossime 48 ore gli esami strumentali per stabilire la diagnosi del problema. Per Zapata si teme uno stiramento che significherebbe stare per un periodo fuori dai campi di gioco e in questa senso non sono incoraggianti le parole del tecnico della Colombia che, nel post partita ha dichiarato di non avere sensazioni positive a riguardo