Tre azzurri in campo per la Nations League, i match in programma

Continua il programma di Nations League con l'inizio del quarto turno che oggi vedrà impegnati ben tre azzurri: Lang, Milinkovic Savic e Højlund

Parte la quarta giornata di Nations League e l'ultima di questa lunghissima sosta. Oggi saranno ben tre giocatori del Napoli impegnati nei rispettivi impegni in Nations League con le proprie Nazionali. Rasmus Hojlund sarà in campo per Galles-Danimarca, Noa Lang e Vanja Milinkovic-Savic invece si sfideranno per Olanda-Serbia. Entrambi i match si disputeranno alle 20.45.