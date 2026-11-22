Podcast Futuro De Bruyne, Mignano: “Nei Top 5 d'Europa, cederlo a gennaio sarebbe un grave errore!"

Raffaele Mignano analizza Napoli-Torino, difende De Bruyne e chiede il rinnovo di McTominay.

Il giornalista Raffaele Mignano, intervenuto ai microfoni della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha analizzato la vittoria degli azzurri contro il Torino, soffermandosi sulle difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri e sulle prestazioni dei singoli: “Questo Napoli-Torino lascia un barlume di speranza per un nuovo momento di un Napoli che finora è stato abbastanza opaco e direi soprattutto molto, molto discontinuo. Questa vittoria deve essere considerata come un viatico per tornare ad avere fiducia in questa squadra, tornare a riunire le varie componenti che ruotano anche intorno a questa squadra, prima di tutti il rapporto squadra e calciatori-tifosi. È un Napoli che vive tra luci ed ombre, fino a questo momento un po' più ombre che luci, se vogliamo essere sinceri”. Il giornalista ha quindi evidenziato le difficoltà tattiche della formazione azzurra: “Allegri non riesce ancora a trovare una quadra per quanto riguarda la situazione tattica, i calciatori entrano ed escono, De Bruyne cambia continuamente posizione. Ieri abbiamo visto in una posizione un po' più a lui confacente come è riuscito a elevare anche il tasso tecnico del Napoli in avanti, illuminandolo con degli assist e dando il giusto peso specifico alla manovra della squadra”.

Che giudizio dai sulla prestazione di Noa Lang, protagonista nonostante i fischi del pubblico?

“Ieri guardando la partita ho visto nei suoi occhi un misto tra rabbia e malinconia, più che il calciatore ho visto l'uomo in quel momento, l'uomo che ha saputo e sa reagire a quelle che sono le avversità che arrivano da attorno. A livello psicologico penso che Lang, altro che sette, ieri ha meritato dieci perché ha saputo reagire, è riuscito a rimanere composto nelle sue manifestazioni senza replicare a quello che era l'ambiente circostante. Ha dimostrato di avere delle doti che possono essere utili e funzionali al Napoli. Al di là dei sette o più meritati in pagella per il contributo e per la prestazione offerta, ha dimostrato secondo me di possedere grandi capacità anche umane. Non era assolutamente facile stare là in quel momento, ma lui ha saputo far gol nella vita ieri più che sul campo”.

McTominay è stato decisivo contro il Torino. Quanto è importante per il Napoli?

“L'abbraccio è stato qualcosa di fantastico che testimonia come un calciatore oltre alle qualità tecniche sia anche un vero uomo e un vero leader. McTominay lo sta dimostrando, lo ha dimostrato e secondo me lo dimostrerà ancora. Anch'io auspico il rinnovo contrattuale per un gigante del campionato italiano come Scott McTominay. Anche in Europa, perché comunque ce lo invidiano un po' tutti questo calciatore. È un calciatore moderno che si adatta bene in tante posizioni, che sa segnare, che sa guidare la squadra, che riesce a prenderla per mano nei momenti difficili. Direi che il Napoli ha questi beni preziosi nella sua cassaforte, il Napoli ha dei gioielli davvero da voler valorizzare. A volte mi chiedo perché Allegri li ingabbia in certi schemi e non fa venire fuori la qualità di questi atleti che ci invidiano a livello internazionale”.

De Bruyne dovrebbe lasciare il Napoli nel mercato di gennaio?

“Ma no, assolutamente, perché ritengo De Bruyne uno dei simboli e dei volti di questo Napoli in Italia e in Europa. Ce lo invidiano tutti, è un calciatore che richiama gente allo stadio, è un calciatore che sa di calcio e che mette paura a tutti gli avversari soltanto a sentire il suo nome. De Bruyne è un fuoriclasse dei tempi moderni. De Bruyne, secondo me, è uno dei primi cinque nella top five a livello europeo che si impone nel suo modo di giocare al calcio moderno oggi e le prestazioni con la sua nazionale lo testimoniano tranquillamente, laddove non viene oppresso o comunque in qualche modo asfissiato dagli schemi. A me piace dire che viene lasciato libero di fare, di giocare, di agire. De Bruyne finora nel Napoli avrà cambiato almeno quattro o cinque posizioni in campo e per un top player questo secondo me non è fattibile, fa perdere anche la motivazione a un calciatore che si sente frenato nel suo modo di concepire l'azione calcistica. L'errore che si fa è quello di dare peso alle parole della moglie, ma il Napoli è un'entità calcistica sportiva che nulla ha a che vedere con le situazioni circostanti. Se il Napoli vuole centrare il quarto posto o comunque l'obiettivo Champions, secondo me farebbe un grave errore cedere Kevin De Bruyne in questa sessione di mercato”.

Hojlund continua a non trovare il gol. Come giudichi la sua prestazione contro il Torino?

“Quando un attaccante non riesce a trovare la via del gol diventa tutto maledettamente difficile. Hojlund e Napoli stanno soffrendo questa situazione. Io non so se è per la posizione in campo, per degli schemi o per altre situazioni. Dico soltanto che aspetto di rivederlo gioire per un gol o forse due e probabilmente Napoli e il Napoli troveranno il centravanti che si vede anche con la sua nazionale. Un giocatore volenteroso, altruista, che riesce a giocare”.