Allegri promosso nelle pagelle: "Corto muso nella tempesta, boccata d’ossigeno"

I giornali premiano il tecnico per la vittoria sui granata, nonostante l'infortunio di Vergara e la manovra ancora poco fluida: il 3-5-1-1 convince.

Com'è stata valutata la prestazione di Massimiliano Allegri in Napoli-Torino? I quotidiani in edicola gli assegnano voti positivi: 6,5 da Gazzetta dello Sport, Il Mattino, La Repubblica, Corriere dello Sport e Corriere della Sera, 7 da Tuttosport. La Gazzetta parla di "premio alla sfiga" (con Vergara ko) ma si chiede se "questo corto muso non sia un raggio di sole nella tempesta": il tecnico mette Lang e "arriva la scossa".

Il Mattino: "Eccolo il corto muso". Il 3-5-1-1 convince

Il Mattino scrive che il 3-5-1-1 schierato da Allegri "convince già sulla carta" e che il campo conferma il quadro: il Napoli appare molto determinato nella costruzione del gioco, forse con poca inventiva nella creazione, ma con occasioni continue e altrettanti errori sotto porta. Il Torino, ordinato e con centrocampisti di tocco, chiude gli spazi e riparte con puntualità, ma con gli ingressi di Favasuli e Giovane l'allenatore toglie profondità ai granata, che a parte qualche mischia non creano mai vere occasioni per pareggiare. La manovra azzurra resta comunque singhiozzante e paga lo scarso stato di grazia di De Bruyne e Hojlund, invece scatenati in Nations League.

Corriere dello Sport: "Altra vittoria dopo la sosta, stavolta di corto muso"

Per il Corriere dello Sport si tratta di un'altra vittoria dopo la sosta, come contro il Frosinone, stavolta "di corto muso" ma dopo aver costruito tanto, con il quarto clean sheet in Serie A. Il successo, che mancava dal 28 ottobre (Monza), vale un primato speciale: Allegri diventa il primo allenatore nella storia della Serie A a raggiungere il traguardo dei 1100 punti. Tuttosport, che gli dà il voto più alto (7), parla di "un Napoli concentrato ed efficace" e di una vittoria che rappresenta "una boccata d'ossigeno".