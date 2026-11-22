Podcast Caso Lang, Caporale: “Sta crescendo, basta fischiarlo! Va ricucito rapporto coi tifosi”

Carlo Caporale analizza Napoli-Torino, la rincorsa Champions, il caso Lang e la sfida al City.

Il giornalista Carlo Caporale, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha analizzato il successo degli azzurri contro il Torino e le prospettive della squadra di Massimiliano Allegri nella corsa alla Champions League: “Il Napoli ha fatto una buona partita, meritando i tre punti. Forse nel primo tempo poteva segnare almeno uno, se non due gol. Nella parte iniziale del secondo tempo qualche difficoltà il Torino l'ha creata, forse con l'ansia di vincere per forza che saliva. Allegri ha messo in campo al momento giusto uomini freschi per dare un ulteriore sprint alla squadra. Sono arrivati tre punti che non si potevano assolutamente fallire. Prestazione dignitosa, ma non siamo entusiasti per un gioco scintillante. È stato un gioco atto a vincere questa partita ed è un primo passo nel tentativo di risalita che il Napoli proverà a fare in queste settimane”.

Cosa deve migliorare il Napoli per trovare continuità?

“Dobbiamo ragionare sempre circa i canoni del tipo di gioco che l'allenatore ha fatto capire predilige. Aspettarsi che il Napoli diventi una squadra ultra offensiva con un pressing esagerato e che scimmiotti un calcio alla Zeman piuttosto che di Jürgen Klopp, questo non avverrà. Se il Napoli riesce a dare maggiore continuità alla sua manovra come intensità, come capacità di proiettarsi più in fase offensiva senza abbassarsi troppo in maniera passiva per più minuti nell'arco dei novanta, male non fa. Non mi aspetto una metamorfosi incredibile, ma quantomeno un indirizzo verso queste prerogative che il Napoli ha già fatto vedere. L'obiettivo è importantissimo e sappiamo quanto valga la Champions League anche il prossimo anno. Al momento il distacco è notevole, però non c'è più tempo da perdere per provare ad accorciare”.

Noa Lang è stato decisivo contro il Torino, ma continua a essere fischiato. Come si può ricucire il rapporto con i tifosi?

“Forse in quel momento quel gesto se lo poteva anche risparmiare, o quantomeno farlo a fine partita. A volte si può interpretare anche in maniera opposta, come uno stimolo verso i tifosi affinché incoraggino la squadra. Qualcuno della società a fine gara avrebbe potuto dire al ragazzo di scusarsi comunque, andare davanti alle telecamere anche per una semplice frase. Ci dovrebbe essere qualcuno all'interno del team Napoli che abbia questa idea. Detto questo, le frittate sono state molteplici e non solo quella di Lang, anzi quella di Lang forse mi è sembrata quella più estemporanea ma forse anche quella più genuina. È un giocatore che con la Lazio e anche ieri si sta dimostrando in crescita, un giocatore che ti dà un contributo. Ieri ha fatto anche il quinto, che non mi sembra proprio il ruolo idoneo. Il suo assist nasce proprio da una rincorsa all'indietro, quindi da un movimento da quinto, recuperando palla quasi di fisico. Poi la qualità tecnica ce l'ha data con quella bella palla d'esterno. Sinceramente appianerei questa situazione che non ha senso di essere, perché in questo momento tutti devono remare nella stessa direzione affinché il Napoli possa dare una sterzata convinta a questo campionato”.

La rincorsa al quarto posto è ancora possibile? Su quali squadre deve fare la corsa il Napoli?

“In questo momento dire su chi fare la corsa è un po' complicato, perché c'è la difficoltà del Napoli nel fare progressi e migliorare. Il problema è che ci sono non solo le quattro ipotetiche candidate ai posti Champions, ma subito dietro ce ne sono ancora altre che hanno prerogative tali da poter lottare per quelle posizioni. Il Napoli deve recuperare terreno su più squadre e questo non è semplice. Quando abbiamo commentato il calendario di questo segmento di stagione che ci porterà dalla sosta di novembre a quella natalizia, lasciando da parte le partite di coppa, sono cinque gare, adesso quattro. Io ho pronosticato quattro vittorie e un pareggio come obiettivo minimo per poter essere ancora lì, perché diversamente le altre corrono. Il Napoli, per rimanere in corsa e non perdere ulteriore terreno, deve fare questo. Ogni partita va preparata al meglio con la massima concentrazione, scendendo in campo sapendo che non si può fallire, ma senza subirne la pressione. Se questo accadrà, il Napoli può dare ancora un senso alla stagione, quantomeno al campionato. La strada è impervia e lunga, con la consapevolezza che i margini di errore sono ridotti all'osso”.

Martedì c'è Manchester City-Napoli. Gli azzurri possono approfittare del momento difficile della squadra di Maresca?

“Sono d'accordo. Io credo che Allegri, avendolo ribadito anche ieri nel post gara, non voglia in qualche modo alzare le mani. Ha fatto semplicemente una constatazione circa il cammino e il calendario che attende il Napoli in Champions. Sappiamo che, specialmente nelle ultime due partite, forse la gara chiave sarà quella col Bruges: è lì che bisogna non fallire e fare i punti che potrebbero essere sufficienti per il passaggio alla seconda fase, ai playoff. Detto questo, però, si gioca Manchester City-Napoli, i punti in palio ci sono lo stesso. Magari con una squadra un po' più libera di testa, un po' più sbarazzina, che se la vada a giocare. Io ci proverei”.