Podcast City proibitivo? Forgione: "Che rabbia, Allegri getta ombre su status europeo del Napoli"

Angelo Forgione analizza la rincorsa Champions del Napoli, critica Allegri e invita a sostenere Lang.

Angelo Forgione, scrittore e giornalista, è intervenuto ai microfoni della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, per analizzare la vittoria degli azzurri contro il Torino e le possibilità di rimonta nella corsa alla Champions League. Nonostante i tre punti conquistati dalla squadra di Massimiliano Allegri, Forgione resta pessimista sulle prospettive del Napoli, considerando il distacco dalle concorrenti e la discontinuità mostrata finora: “Io dicevo la Lazio già prima di giocare con la Lazio e lì ti dovevi andare a prendere i tre punti e se non lo avessi fatto si sarebbero chiuse le residue speranze. Secondo me a questo punto è totalmente improba l'impresa e le speranze sono ridotte veramente al lumicino. La Lazio è una squadra ormai centrata, può scemare nella media punti, ma non crolla. La Lazio resta lì, si gioca magari, se non arriva in Champions, comunque l'Europa League. Le tre che hai citato tu resteranno dentro perché sono certamente più forti sotto il profilo del gioco. Se poi ci metti anche il Milan che può rientrare nella lotta, siamo a cinque. Io non so dove il Napoli possa andare a infilarsi. La vedo difficile e si è purtroppo pregiudicato il campionato in partenza. Tutto è molto in salita, quindi bisogna essere realisti in questo senso”. Il giornalista ha poi riconosciuto alcuni miglioramenti nella prestazione contro il Torino, senza però considerarli sufficienti per parlare di una squadra definitivamente ritrovata: “Il Napoli se l'è giocata, ha cercato anche di pressare un po' di più e di salire in certi momenti della partita. Qualche miglioramento lo vedo, più palle gol, anche se paradossalmente in altre partite hai segnato di più, ma ne hai create di meno. Però è ancora un po' poco per poter dire che è un Napoli guarito. Assolutamente no, non lo è. Mi fa piacere anche che Allegri sia sincero quando gli si viene chiesto quando vedremo il gioco di Allegri e lui dice che il gioco di Allegri non esiste, perché il gioco di Allegri non è una chimera da inseguire, il gioco di Allegri è risultatismo, punto e basta. Quindi, se ragioniamo in quest'ottica, ieri il Napoli ha fatto il suo dovere e va bene così”.

Ti convince la comunicazione di Allegri sulle possibilità del Napoli in Champions League?

“Il Napoli non può avere questa dialettica prima di una gara importante in Europa, perché poi tutto questo si riversa nell'immagine del club. Quindi, al di là della questione di campo, c'è anche un'immagine del club che va lustrata e lui non la lustra così, non la lustra affatto. Tra l'altro così crea lo stesso vulnus che ha creato sul campionato dicendo in precampionato il quarto posto, magari ce la giochiamo per il campionato, i trionfi, vediamo quanti trofei vinceremo. Sta creando lo stesso vulnus adesso nel percorso di Champions dicendo: 'Vabbè, ci arriveremo nelle ultime tre partite, ci arriveremo comunque'. E non è detto che ci arrivi, perché se non ci arrivi tu poi di quel vulnus ne paghi le conseguenze, come stai pagando le conseguenze adesso in campionato. Non va assolutamente bene”.

Il Napoli dovrebbe cominciare a programmare il futuro già dal mercato di gennaio?

“È una situazione complicata, il mercato di gennaio è sempre complicato. Devi andare a pescare comunque, come è accaduto l'anno scorso su Alisson Santos, magari all'estero, qualche calciatore che tra l'altro non era neanche titolare nello Sporting. Devi avere il fiuto di capire che ci sono calciatori abbordabili che comunque ti possono apportare un quid di qualità nella squadra, ma calciatori importanti, se li vuoi mettere dentro, li devi pagare. Certamente non li puoi prendere nel campionato italiano, perché chi ha i calciatori importanti difficilmente li cede. È un complicato percorso che però il Napoli deve fare, perché io condivido sul fatto che il Napoli deve cominciare a programmare già dal mercato di gennaio sul suo futuro di giugno. Il Napoli deve capire che evidentemente deve ricostruire qualcosa se vuole restare ad alti livelli. Mi aspetto oculate operazioni e comunque un percorso giusto per quello che è il target del Napoli e le sue possibilità”.

Noa Lang è stato decisivo contro il Torino, ma continua a essere fischiato. Come si può ricucire il rapporto con i tifosi?

“È una situazione che si è resa complicata, quindi ci vuole un po' di tempo, ci vuole una continuità di prestazioni. Se sommiamo un po' le prestazioni di Lang, Lang sta crescendo, i compagni di squadra dicono che lavora molto bene, l'allenatore è contento, quindi diamogli fiducia. Il problema è che anche lui ha creato un vulnus, perché quando si è presentato ha detto che è il calciatore che faceva la differenza, per il quale era giusto pagare il prezzo del biglietto, accontentava i palati fini, saltava l'uomo. Noi di tutto questo ne abbiamo visto ben poco, quindi fare meno proclami. Non so come risolvere questa situazione se non attraverso le prestazioni, magari anche un gol bello, qualche giocata buona. Però inviterei i tifosi a stare un po' più sereni perché non è il calciatore che ci si aspettava, colpa sua per quello che ha detto e colpa del Napoli per come l'ha presentato. Magari ci si aspettava che arrivasse finalmente a surrogare Kvaratskhelia, ma di Kvaratskhelia non se ne trovano facilmente. Capiamo qual è la sua vera dimensione. La sua vera dimensione è partite come quella di ieri. Quindi, se continua a fare partite come quella di ieri, va benissimo, smettiamola di fischiare e diamogli fiducia perché poi alla fine è sempre un valore aggiunto per la squadra. È un calciatore del Napoli, bisogna valorizzarlo. Non è il calciatore, dispiace dirlo, tipo Lucca che purtroppo di segnali non ne dà. Lui qualcosa ce lo sta mettendo, bisogna dargli fiducia”.