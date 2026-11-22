Il Napoli perde anche Vergara: la prima stima sui tempi di recupero

Il centrocampista azzurro si è fermato dopo circa dieci minuti di gioco contro il Torino: è il secondo stop stagionale dopo le noie al polpaccio.

Ultime notizie sull'infortunio di Antonio Vergara, sulle sue condizioni e sui tempi di recupero. Ieri sera il calciatore napoletano si è fatto male dopo circa dieci minuti di gioco ed è stato costretto a lasciare il campo per quello che oggi Il Mattino descrive come un "risentimento forte al flessore della coscia sinistra". Per lui si tratta del secondo ko stagionale, dopo il problema al polpaccio del mese scorso.

Le lacrime in panchina: Vergara non ha nascosto la frustrazione

Il calciatore si è lasciato andare alla frustrazione, senza riuscire a nascondere le lacrime in panchina, quando si è reso conto della gravità dell'infortunio. Una scena che ha colpito il Maradona e che testimonia quanto fosse importante per lui questo momento, dopo le buone prestazioni in Nazionale.

Tempi di recupero: "il rientro direttamente nel 2027 è un sussurro".

Quanto ai tempi di recupero, scrive Il Mattino, "bisognerà capire, innanzitutto, che tipo di lesione sarà", ma "sottovoce il rientro direttamente nel 2027 è un sussurro". Se questa previsione fosse confermata, Vergara salterebbe le prossime sette partite, contro Manchester City, Sassuolo, Lecce, Brugge, Milan, Fiorentina e Atalanta. Il suo rientro in campo slitterebbe così al 3 gennaio 2027, in occasione di Parma-Napoli.