Podcast Corsa 4º posto? Forgione: “3 sono già dentro, puntavo la Lazio ma dovevi batterla…”

Angelo Forgione analizza la rincorsa Champions e il gioco di Allegri.

Lo scrittore e giornalista Angelo Forgione, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli in diretta dalle 7 su sito, app per smartphone e Smart TV e DAB in Campania, ha analizzato la vittoria degli azzurri contro il Torino e le possibilità di rimonta nella corsa alla Champions League. Nonostante i tre punti conquistati dalla squadra di Massimiliano Allegri, Forgione resta pessimista: “Io dicevo la Lazio già prima di giocare con la Lazio e lì ti dovevi andare a prendere i tre punti e se non lo avessi fatto si sarebbero chiuse le residue speranze. Secondo me a questo punto è totalmente improba l'impresa e le speranze sono ridotte veramente al lumicino. La Lazio è una squadra ormai centrata, può scemare nella media punti, ma non crolla. La Lazio resta lì, si gioca magari, se non arriva in Champions, comunque l'Europa League. Le tre che hai citato tu resteranno dentro perché sono certamente più forti sotto il profilo del gioco. Se poi ci metti anche il Milan che può rientrare nella lotta, siamo a cinque. Io non so dove il Napoli possa andare a infilarsi. La vedo difficile e si è purtroppo pregiudicato il campionato in partenza. Tutto è molto in salita, quindi bisogna essere realisti in questo senso”.

Forgione: “Il gioco di Allegri è risultatismo, il Napoli non è ancora guarito”

Il giornalista ha poi riconosciuto alcuni miglioramenti nella prestazione contro il Torino, senza considerarli sufficienti per parlare di una squadra definitivamente ritrovata: “Il Napoli se l'è giocata, ha cercato anche di pressare un po' di più e di salire in certi momenti della partita. Qualche miglioramento lo vedo, più palle gol, anche se paradossalmente in altre partite hai segnato di più, ma ne hai create di meno. Però è ancora un po' poco per poter dire che è un Napoli guarito. Assolutamente no, non lo è. Mi fa piacere anche che Allegri sia sincero quando gli si viene chiesto quando vedremo il gioco di Allegri e lui dice che il gioco di Allegri non esiste, perché il gioco di Allegri non è una chimera da inseguire, il gioco di Allegri è risultatismo, punto e basta. Quindi, se ragioniamo in quest'ottica, ieri il Napoli ha fatto il suo dovere e va bene così”.