Podcast Napoli-Torino, Gaito: "Individualità e soliti problemi. Brutto finale, assedio regalato..."

Antonio Gaito esalta Scott McTominay dopo Napoli-Torino, critica le difficoltà di gioco degli azzurri e chiede coraggio contro il Manchester City

Antonio Gaito, direttore di TuttoNapoli.net, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli per commentare Napoli-Torino 1-0. Nel corso di "Napoli in Campo", ha analizzato la prestazione della squadra di Massimiliano Allegri, soffermandosi sulle difficoltà di gioco e sulla straordinaria importanza di Scott McTominay. Spazio anche alla prossima sfida di Champions League contro il Manchester City.

Gaito: "McTominay il più forte! Napoli, i problemi restano. Col City serve coraggio"

Quanto era importante conquistare i tre punti questa sera? "Non c'era altro risultato che la vittoria, che è arrivata. Poi è chiaro che sulle modalità possiamo interrogarci, però era una gara senza domani, nel senso che qualsiasi altro risultato forse avrebbe addirittura spento qualsiasi velleità di rimontare, con tutte le conseguenze anche sul morale della squadra. Speriamo possa essere un inizio, però è un discorso che abbiamo fatto tante volte. In realtà io ci vedo grande continuità con l'ultimo periodo del Napoli, anzi con tutta la stagione. C'è chi magari esagererà, si esalterà, dirà che questa è la svolta. Io spero possano avere ragione, però in realtà più o meno la partita è la solita che abbiamo visto.

Il Napoli ha qualità nettamente superiori a quelle dell'avversario, fa anche un buon primo tempo, poi nel secondo tempo inizia molto meglio il Torino e forse il gol arriva nel momento più difficile del Napoli. Quindi il Napoli ha la fortuna e il merito di sbloccarla. Poi ci sono quei 10-15 minuti finali che a me, lo sapete, fanno impazzire, perché ti abbassi lì senza particolari meriti del Torino. Per carità, io non sono neanche un esteta del calcio, perché quest'anno sembra che io sia diventato l'esteta della bellezza e dello spettacolo. No, semplicemente se l'avversario è forte, ti costringe e ha dei meriti, ci sta anche abbassarti e fare un blocco basso o medio-basso. Il problema è che il Torino faceva due passaggi e noi eravamo già nell'area piccola. Quei 15 minuti finali non passavano mai. Ci siamo portati Duván Zapata nel cuore dell'area piccola e questo ti porta sul lungo a perdere tanti punti. Non è capitato oggi, per fortuna, però ad esempio con la Roma hai buttato via una partita ben giocata, con l'Inter non ne parliamo, addirittura il New York Times ha citato questa partita per raccontare che difendere ad oltranza non paga più. Con il Torino hai rischiato di compromettere una vittoria meritata perché hai questo atteggiamento totalmente passivo per un quarto d'ora. Poi noi ci raccontiamo tante cose, ma Allegri la vede in maniera totalmente diversa da noi, perché continua a parlare di fase difensiva. Leggevo anche le dichiarazioni in TV: gli hanno chiesto di Hojlund, se bisogna metterlo nelle condizioni migliori, e lui ha detto che non è affatto così. Poi ha parlato della fase difensiva. In conferenza lo stesso, lui parla solo della fase difensiva. Bisogna in realtà fare di più offensivamente perché con una rete batti poche squadre.

Meglio nel primo tempo? "Dovevi fare gol, lo meritavi. Però la costruzione sembra un po' farraginosa. Poi hai giocatori talmente forti che secondo me arrivi a creare delle occasioni, perché il tiro incrociato di Hojlund è molto bello, ci sono due diagonali di McTominay. Però non è proprio una costruzione pulita, che ti fa dire che il Napoli è entrato col pallone in area. Meritavi il gol, però lo meritavi perché il Napoli, per individualità, diciamolo chiaramente, è più forte. Poi sulla fase difensiva c'è Allegri che è soddisfatto, dice che finalmente non abbiamo preso gol e che abbiamo avuto più cattiveria. Ma ragazzi, dipende dall'avversario. Tu le hai concesse le palle alla fine per poter incidere, quindi non ho visto grossi meriti di questa fase difensiva. Ricordiamolo, il Torino è penultimo per tiri in porta, terzultimo per tiri e terzultimo per xG. È una squadra offensivamente molto debole, crea pochissimo. Quindi è chiaro che la porti a casa con il clean sheet, ma ormai il clean sheet nel calcio in generale, e anche in Italia, è raro. Io spero sempre in un cambio di mentalità, perché così secondo me di strada ne facciamo pochina. Poi abbiamo vinto, va bene così, siamo contenti".

McTominay e i problemi del Napoli

"Sul rinnovo bisogna fare un eccezione. Qui parliamo del giocatore più forte del campionato, quasi mi verrebbe da aggiungere per distacco, per tutti i gol che lui inventa dal nulla. Andateveli a ripercorrere, anche quest'anno, anche con le problematiche che ha vissuto e che ha superato. Se Allegri è ancora in panchina, se il Napoli è ancora in corsa per qualcosa, lo deve a Scott McTominay. Il Bodø ci stava massacrando, il Napoli risale il campo e da solo lui ti evita di passare dal possibile 2-3 al 3-2. Con la Roma quasi la vinceva da solo due volte. È un giocatore troppo determinante. Per come giochiamo noi, o per come non giochiamo noi, è ancora più fondamentale, perché veramente è l'unico che può creare dei gol non costruiti, cioè dal nulla. Lui con la sua fisicità, col tiro da fuori, con la caparbietà, veramente ti fa la differenza. Il Napoli oggi la vince. Alla fine hai fatto un buon primo tempo, però comunque capita che su un xG di 1,5 non è detto che tu debba fare per forza gol. Lo meritavi, ma non è automatico. Alla fine anche questa si stava mettendo male e te la risolve lui.

Ripeto, il giocatore più forte del campionato. Hai voglia Malen: sì, con Gasperini ha mille palle gol e lui è fortissimo, però io credo che vada considerato anche il contesto di difficoltà in cui si esprime e ricordiamo quello che ha passato questo ragazzo. Non è passata una stagione o un'estate: questo è lo stesso campionato in cui lui ha avuto l'operazione al cuore, è lo stesso campionato in cui il Napoli gioca come gioca e lui continua a fare la differenza. Quindi è il giocatore più forte anche in ogni contesto avverso. Io lo metto anche al di sopra di chi volete voi, sperando che il Napoli possa migliorare. Perché poi immaginiamo McTominay anche in un calcio più offensivo: diventa capocannoniere quasi.

I problemi evidenziati? I problemi sono sempre quelli. Milinkovic-Savic ha fatto 24 lanci lunghi, di questi otto sono andati a destinazione. Non è che ci abbiamo costruito chissà cosa, diciamo che sono stati quantomeno stoppati. Quindi abbiamo una percentuale molto scarsa su queste situazioni. La costruzione non funziona, non esce il pallone da lì. Pressione non ne parliamo, la riaggressione tantomeno, restiamo negli ultimi posti del campionato. Quindi dobbiamo vincerle con l'individualità e dobbiamo pure resistere in quelle situazioni in cui regaliamo 10-15 minuti di assedio gratis al Torino abbassandoci. Ripeto, ci sta pure abbassarsi, però l'avversario deve fare qualcosa. Non è che noi, così, per difendere il risultato ci buttiamo lì dietro e loro crossano a ripetizione. Facciamoglielo guadagnare quel campo. Siamo ormai rimasti solo noi in Serie A, forse, a giocare così. Questo per dire cosa? Giocando così è molto difficile portare a casa le vittorie. Infatti il Napoli contro chi ha vinto? Il Monza, il Frosinone, il Bodø, il Bologna: squadre nettamente inferiori. Ci sono troppi ostacoli, per come giochiamo, per portare a casa le partite. Quindi per portarle a casa ti deve andare sempre bene e devi essere nettamente superiore all'avversario. Bisogna fare qualcosa di più per vincere contro squadre più forti".

La sfida al Manchester City

"Allegri ha ripetuto il solito copione, ma credo mediaticamente. Le partite decisive sono Bruges, Viking, Sabah, ma il Napoli ha una grande occasione: ora o mai più. Il Manchester City l'ho visto anche oggi, ho visto tutte le partite di Premier League. Il Manchester City ha fatto un punto nelle ultime quattro: tre sconfitte e un pareggio. Appena il Fulham pressava, riaggrediva, il City si allungava in maniera paurosa. Quindi il Napoli ha tutte le carte in regola per giocarsela, per fare anche risultato. Poi lui, spero mediaticamente, adotta la strategia di dire che è proibitiva, che non è questa quella che dobbiamo vincere. Però credo e spero che la squadra dirà altro, perché il Napoli lì può svoltare. Facendo un risultato grosso può avere l'autostima, però bisogna giocare un calcio diverso. Se noi invece andiamo a Manchester e ci buttiamo lì dietro, Doku, che oggi non ha preso palla, lo facciamo diventare Maradona. Quindi bisogna andare lì coraggiosi".

Si andrà di 3-5-2 a Manchester?

"Ormai non lo so, Allegri cambia ogni tre giorni. Io sulle scelte dei giocatori non entro nel merito. Non entro nel merito perché lui li vede, lui sa chi schierare, chi sta bene e chi sta male. Io però una cosa sola dico sull'atteggiamento: lì Allegri deve andare in maniera coraggiosa. Se va in maniera coraggiosa, in questo momento il City non sa difendere, la linea si muove forse peggio di quella del Napoli. Il Fulham ogni volta che attaccava, e non stiamo parlando del Barcellona, il Fulham è una squadra che deve salvarsi, creava palle gol. Il City non ha perso la quarta di fila solo perché Donnarumma li ha salvati dal 2-0. Quindi si va lì come Allegri riterrà opportuno, però con uno spirito coraggioso per attaccarli. Perché se li attacchiamo abbiamo una speranzella, se ci mettiamo lì dietro a fare il bunker come con l'Arsenal non abbiamo alcuna speranza, perché ti porti Ndiaye e Doku in area di rigore, salgono anche con i terzini, Cherchi imbuca. Diventa poi complicato e loro mascherano i loro difetti".