Il tempo della fiducia a scatola chiusa è finito: la pressione di ADL su Allegri e sui giocatori
Il Napoli torna alla vittoria battendo il Torino 1-0 grazie a un gol di Scott McTominay, ma sul successo di ieri sera, scrive La Repubblica, c'è anche lo zampino di Aurelio De Laurentiis. Il quotidiano racconta infatti che si è rivelata importante la mossa del presidente alla vigilia, quando si è presentato nel ritiro della squadra per parlare con Allegri e i calciatori.
"Il tempo della fiducia a scatola chiusa è finito": la pressione di ADL su Allegri e giocatori
Per Repubblica non è stato casuale il blitz in ritiro di De Laurentiis, "costretto a intervenire a gamba tesa per ottenere un segnale di reazione dagli azzurri": il tempo della fiducia a scatola chiusa è finito e per questo il presidente ha messo pressione su Allegri e sui giocatori, dando alla sfida contro il Torino l'importanza di una finale.
Il presidente "sceso metaforicamente in campo": la mossa si è rivelata preziosa
De Laurentiis, in sostanza, è sceso metaforicamente in campo per trasmettere a tutto il Napoli l'importanza della partita. Le sue parole hanno messo la giusta pressione alla squadra, affinché l'impegno casalingo con il Torino non venisse preso sottogamba, e la sua mossa, alla luce del risultato, si è rivelata quanto mai preziosa.
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