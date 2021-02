Bambino ischitano malato di Sma: Insigne e compagni lanciano un appello

Un appello pubblico sarà lanciato stasera da Lorenzo Insigne, altri calciatori azzurri e vip sui social network per un bambino di Ischia malato di Sma. Come riporta l'edizione online de La Repubblica, Leonardo è un bambino ischitano che soffre di atrofia muscolare spinale, una patologia neuromuscolare che porta alla morte delle cellule nervose del midollo spinale e per la quale non esiste una cura. Solo il farmaco Zolgensma riesce ad allevia le conseguenze permettendo di migliorare la qualità della vita di chi ne è affetto. Purtroppo in Italia questa terapia è costosissima (2 milioni di euro) e non viene coperta economicamente dal servizio sanitario nazionale se la Sma è diagnosticata dopo il sesto mese di vita. Per questo l'emittente di Ischia Nuvola TV con l'aiuto del Club Napoli Isola d'Ischia ha coinvolto numerosi giocatori azzurri del passato e del presentei che hanno registrato degli appelli per sostenere Leonardo e la sua famiglia nella battaglia per ottenere l'accesso gratuito alla cura. Tra i partecipanti all'appello, oltre al capitano del Napoli, anche Salvatore Esposito (il protagonista di Gomorra), Gianfranco Zola, Ciro Ferrara, Andrea Petagna, Raul Albiol, Kostas Manolas, Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Marek Hamsik e il comico Peppe Iodice.