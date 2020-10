Barça, firme false per sfiduciare Bartomeu: partita la denuncia alla Guardia Civil

Secondo quanto riferito da Cadena Ser e La Vanguardia il Barcellona avrebbe sporto denuncia presso la Guardia Civil in merito alle firme (16.621) raccolte attraverso la piattaforma "Més que una moció" per sfiduciare il presidente del club catalano Josep Maria Bartomeu. Il Barcellona contesterebbe l’autenticità di circa 300 schede e presume che vi siano altri blocchi di schede non autentiche. Secondo i legali del club l’obiettivo era quello di danneggiare il consiglio e il presidente con mezzi illeciti, lontano dai canali di partecipazione democratica riconosciuti dallo statuto del Barcellona.