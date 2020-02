Barcellona, l'inchiesta di Cadena Ser: così controlla la comunicazione e critica Messi

La comunicazione del e sul Barcellona nel mirino di Cadena SER. La famosa emittente spagnola avrebbe infatti realizzato un'inchiesta sull'azienda di professionisti dell'informazione con cui collaborerebbe la società catalana per influenzare a suo piacimento l'opinione pubblica. Tale partnership da un milione di euro con '13 Ventures' sarebbe volta, nello specifico, a proteggere la reputazione del presidente Bartomeu e dell'intero Consiglio di amministrazione, mettendo invece in cattiva luce via social ex giocatori, candidati alla presidenza e personaggi "scomodi" come Messi, Piqué e Xavi.