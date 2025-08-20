Bari, è fatta per il ritorno di Castrovilli: accordo raggiunto

Sembra ormai davvero prossimo il trasferimento di Gaetano Castrovilli al Bari: stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sarebbe stato raggiunto l'accordo, su base annuale, tra l'ex centrocampista di Lazio e Fiorentina e il club pugliese, che da tempo stava sognando il grande ritorno. A convincere il giocatore a scendere di categoria è l’entusiasmo con cui la società lo ha trattato da quando sono iniziati i dialoghi, ma anche quello della piazza che aspetta a braccia aperte il "figliol prodigo".

Aspetti che hanno fatto la differenza. Ricordiamo poi che a Monza, nella seconda parte dell'ultima stagione, Castrovilli ha giocato 14 partite su 16, saltando una sola convocazione per un lieve problema fisico: al netto della retrocessione del club, quella in Brianza è stata un’esperienza che gli ha permesso di ritrovare continuità e di lasciarsi alle spalle i problemi fisici, cosa che ha convinto il Bari ad andare velocemente su di lui.