Bayern, Rummenigge: "Bundesliga? Ringraziamo il Governo per esser tornati a giocare"

L'amministratore delegato del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha parlato alla vigilia della gara contro l'Union Berlino, ai microfoni di Sky Sport in merito alla ripresa del campionato tedesco: "Dobbiamo ringraziare il Governo per la possibilità di scendere in campo, lo faremo anche con un concetto innovativo. La giornata di ieri ha dimostrato che tutti hanno lavorato bene a livello gestionale. È stato un momento di grande emozione, tutti dobbiamo essere felici ma dobbiamo guardare al futuro ed essere disciplinati".