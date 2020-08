Belgio, diramati i convocati per la Nations League: c'é Mertens

Diramata dal tecnico Roberto Martinez la lista dei convocati del Belgio per le prossime partite di Nations League. Presente anche l'azzurro Dries Mertens tra i 29 diavoli rossi. Ricordiamo che la nazionale belga sarà impegnata a settembre nelle due sfide con Danimarca e Islanda.

Here are the Devils to start our #NationsLeague campaign 🤩 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/QOYs0ml9lY