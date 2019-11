Il Belgio, già qualificato per Euro 2020, continua a vincere. Stavolta batte 4 a 1 la Russia e lo fa in scioltezza con due gol di Hazard e poi anche la firma di Lukaku. Mertens è partito da titolare ma poi è stato sostituito al 52esimo per un problema fisico la cui entità è ancora tutta da valutare.