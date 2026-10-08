Prima pagina

Bobo lancia Pio Esposito: la prima de La Gazzetta dello Sport

Bobo lancia Pio Esposito: la prima de La Gazzetta dello SportTuttoNapoli.net
Oggi alle 08:20Brevi
di Fabio Tarantino

“I miei ragazzi d’oro”: è questo il titolo che campeggia oggi sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, dedicata a Baldini, il ct dell’Under 21. Il quotidiano ne elogia il lavoro e i risultati ottenuti alla guida degli Azzurrini, un gruppo di giovani talenti che continua a regalare soddisfazioni al movimento e a farsi apprezzare per qualità e personalità.

L’addio di Messi e il lancio di Vieri per Pio Esposito

Di spalla trova spazio l’addio di Messi, notizia che richiama l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo. In alto, invece, c’è Bobo Vieri, che lancia Pio Esposito: l’ex centravanti azzurro si schiera a favore dell’attaccante, in un momento in cui il giovane si sta mettendo in evidenza anche con la maglia della Nazionale.