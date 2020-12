Boxing day, Cavani entra e sforna l'assist del vantaggio: Vardy fa il 2-2

Termina 2-2 il primo match del boxing day in Premier League tra Leicester e Manchester United, che dopo due vittorie consecutive si ferma. Red devils raggiunti a cinque minuti dalla fine al Leicester City Stadium, con i padroni di casa che al momento conservano la seconda posizione in classifica.

La squadra di Solskjaer è andata in vantaggio per due volte: nel primo tempo con Rashford, nella ripresa con Bruno Fernandes su assist pregevole di Cavani, ma in entrambe le circostanze è stata raggiunta dai gol di Barnes e Vardy. Oltre all'assist solo quindici minuti per Edinson Cavani, entrato nelle ripresa, mentre Paul Pogba è entrato al 54' al posto di James.