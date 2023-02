Brasile, Ancelotti è il favorito per la panchina. Può lasciare il Real Madrid a fine stagione

Clamorosa notizia in arrivo da O Globo: Carlo Ancelotti sarebbe il favorito per guidare la nazionale brasiliana

Clamorosa notizia in arrivo da O Globo: Carlo Ancelotti sarebbe il favorito per guidare la nazionale brasiliana. La Federcalcio (CBF) è disposta ad aspettare fino a giugno l'allenatore, in modo da fargli completare la stagione al Real Madrid, per poi salutare con una stagione d'anticipo. Nel frattempo gli impegni di marzo potrebbero vedere in panchina temporaneamente Ramon Menezes, attuale ct dell'Under 20. In programma in questo mese un incontro fra Ednaldo Rodrigues, presidente della CBF, e Florentino Perez. A pesare sulla decisione il buon rapporto dell'allenatore con i giocatori brasiliani. Attualmente Ancelotti allena Rodrygo, Vinicius ed Eder Militao.