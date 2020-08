Bundesliga, ecco il rientro dei tifosi: niente alcol e posti in piedi

La Bundesliga sta già preparando il ritorno dei tifosi negli stadi tedeschi e ieri ha concordato, in una conferenza con i 36 club della prima e seconda divisione, alcune misure che saranno fondamentali per affrontare la nuova fase. Lo ha spiegato il direttore generale della DFL, Christian Seifert, nella conferenza stampa stampa tenutasi dopo l'incontro: "La priorità in Germania, al momento, non è il riempimento degli stadi, ma la salute pubblica. La decisione sulla tempistica del ritorno dei tifosi negli stadi e sul numero consentito non è una decisione della DFL. Non ci aspettiamo né chiediamo nulla, ci stiamo solo preparando", ha spiegato Seifert, sottolineando che la decisione finale resta nelle mani delle autorità politiche. La DFL, comunque, ha deciso di vietare l'alcool e i posti in piedi negli stadi fino alla fine della stagione.