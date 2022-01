C'è solo una cosa da fare: applaudire questo Napoli

Come commentare questa gara? Solo con tanti applausi per questi ragazzi. Nessuno osi muovere una critica questi ragazzi. Nessuno.

Una gara giocata senza sette titolari e senza panchina. All'appello manca un rigore solare non dato per fallo su Di Lorenzo, con l'altro errore sull'azione che porta al gol di Chiesa che nasce da un fallo di Bernardeschi su Demme.

Applausi a chi ha tenuto botta, a gente come Ghoulam che non giocava da un anno e che gioca una gara così. Dopo una settimana d’inferno e veleni, arriva una prestazione del genere.Vorremmo vederla sempre così questa squadra. Questo è il Napoli che i tifosi non possono che amare.