Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: 2ª semifinale di Coppa Italia e derby di Liverpool

© foto di Federico De Luca 2023

Oggi si saprà chi affronterà la Juventus in finale di Coppa Italia. Alle 21 scenderanno in campo Atalanta e Fiorentina per la semifinale di ritorno dopo l'1-0 per i viola andata. Andranno in scena anche due sfide di Premier League e Ligue 1 e una di Eredivisie.

18.00 Levante-Barcellona (Liga femminile) - DAZN

19.00 Lorient-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO

21.00 Atalanta-Fiorentina (Semifinale Coppa Italia) - CANALE 5

21.00 Everton-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

21.00 Manchester United-Sheffield United (Premier League) - SKY SPORT (canale 251)

21.00 Marsiglia-Nizza (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO

21.00 Ajax-Excelsior (Eredivisie) - MOLA