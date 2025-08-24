Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: abbuffata Premier, Liga e Serie A
Dopo gli anticipo di ieri, la Serie A prevede quest'oggi altre quattro gare: alle 18.30 Cagliari-Fiorentina e Como-Lazio, alle 20.45 Atalanta-Pisa e Juventus-Parma. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, domenica 24 agosto
15.00 Crystal Palace-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT
15.00 Everton-Brighton (Premier League) - SKY SPORT CALCIO
15.00 Crystal Palace-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT ARENA
15.30 Mainz-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 254)
17.00 Osasuna-Valencia (Liga) - DAZN
17.30 Fulham-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT 4K, SKY SPORT
18.00 Latina-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT
18.00 Giugliano-Potenza (Serie C) - SKY SPORT
18.00 Virtus Verona-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT
18.00 Sorrento-Cavese (Serie C) - SKY SPORT
18.00 Pergolettese-Renate (Serie C) - SKY SPORT
18.30 Zona Serie A - DAZN
18.30 Como-Lazio (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
18.30 Cagliari-Fiorentina (Serie A) - DAZN, DAZN 1
19.00 Spezia-Carrarese (Serie B) - DAZN
19.00 Venezia-Bari (Serie B) - DAZN
19.00 Porto-Casa Pia (Campionato portoghese) - DAZN
19.30 Real Sociedad-Espanyol (Liga) - DAZN
19.30 Villarreal-Girona (Liga) - DAZN
20.45 Zona Serie A - DAZN
20.45 Juventus-Parma (Serie A) - DAZN, DAZN 1
20.45 Atalanta-Pisa (Serie A) - DAZN, DAZN 2
21.00 Catanzaro-Sudtirol (Serie B) - DAZN
21.00 Frosinone-Avellino (Serie B) - DAZN
21.00 Catania-Foggia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Vicenza-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT
21.00 Casarano-Trapani (Serie C) - SKY SPORT
21.00 Monopoli-Cosenza (Serie C) - SKY SPORT
21.00 Pro Patria-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT
21.30 Oviedo-Real Madrid (Liga) - DAZN
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro