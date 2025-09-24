Nuovo film scudetto: squadra, staff e dirigenza al Metropolitan: che entusiasmo!

Al Cinema Metropolitan è in corso la proiezione di "Ag4in", la prima del nuovo film scudetto del Napoli con tutta la squadra, staff e dirigenza presenti. All’evento vede la partecipazione di tantissimi ospiti illustri, ma il momento di massima esaltazione è arrivato con l’ingresso di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, entrambi accompagnati dalle rispettive mogli, insieme ai calciatori del Napoli. L’arrivo dei protagonisti è stato accolto da un caloroso entusiasmo, con un bagno di folla che ha manifestato tutto l’affetto e la passione dei tifosi azzurri, desiderosi di poter vedere da vicino i propri idoli e condividere con loro un’occasione speciale.

La prima visione del nuovo film dedicato allo scudetto del Napoli ha richiamato numerosi volti noti. Tra le presenze più rilevanti figuravano il presidente della Regione Vincenzo De Luca, il giornalista Paolo Condò, l’agente Mario Giuffredi, oltre ad artisti come Andrea Sannino, Alessandro Siani, Gigi D’Alessio, Peppe Iodice e Nino D’Angelo. Non sono mancati neppure il sindaco Gaetano Manfredi, i membri dello staff tecnico – tra cui Cristian Stellini, Gianluca Conte e Tommaso Starace – e diversi dirigenti della SSC Napoli, tra cui Valentina e Edo De Laurentiis.