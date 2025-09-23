Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: al via i sedicesimi di Coppa Italia

In questo martedì 23 settembre iniziano i sedicesimi di finale di Coppa Italia, sono previsti tre match: Cagliari-Frosinone alle ore 17:00, Udinese-Palermo alle 18:30 e Milan-Lecce alle 21:00. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e ci sono diversi appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE

17.00 Cagliari-Frosinone (Coppa Italia) - 20

18.30 Udinese-Palermo (Coppa Italia) - ITALIA 1

18.30 Pianese-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.30 Ternana-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.30 Campobasso-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.30 Forlì-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.30 Juventus Next Gen-Torres (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.30 Guidonia-Rimini (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

19.00 Athletic-Girona (Liga) - DAZN

19.00 Espanyol-Valencia (Liga) - DAZN

20.30 Semifinale Serie A Women's Cup - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 257) e NOW

20.45 Perugia-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Bra-Livorno (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.45 Ascoli-Pineto (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 Carpi-Ravenna (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.45 Falkirk-Hibernian (Scottish Championship) - COMO TV

21.00 Milan-Lecce (Coppa Italia) - ITALIA 1

21.30 Levante-Real Madrid (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.30 Siviglia-Villarreal (Liga) - DAZN

21.15 Benfica-Rio Ave (Campionato portoghese) - DAZN