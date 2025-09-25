Caressa elogia Politano: "Indispensabile! In Europa pochi riescono a fare quel gioco"

Il conduttore e telecronista Sky Fabio Caressa, attraverso il proprio canale Youtube, ha stilato la top 11 della quarta giornata di Serie A, inserendo nel tridente d'attacco Matteo Politano: "A me piace continuare a vedere Politano come attaccante, anche se è diventato un giocatore veramente completissimo, molto moderno. Non vedo tanti in Europa che riescano a fare quel gioco lì, cioè che riescano a fare il quinto dietro, il terzo davanti nella stessa partita. E’ è cresciuto molto fisicamente con Antonio Conte, è riuscito a trovare grande continuità, un giocatore assolutamente indispensabile in questo momento. Io credo possa diventare indispensabile anche per la Nazionale.

L'unica cosa mi piacerebbe rivederlo anche segnare, però ragazzi è difficile. Prima doveva farne 20 di metri, adesso ne fa 60 o 50 per andare a segnare, quindi è molto complicato. Però è un giocatore modernissimo, uno di quelli che dà equilibrio a qualsiasi squadra. Anche lui nel corso della carriera è stato un po' sottovalutato, secondo me, perché l'anno al Sassuolo, aveva segnato molto, l'ha fatto pensare come una prima punta, come un attaccante, invece vedete che ha trovato la sua dimensione in altro modo e l'ha trovata pienamente”.