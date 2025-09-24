Elmas compie 26 anni, SSC Napoli: "Auguri da ADL e da tutto il club"

Compleanno in casa azzurra. Eljif Elmas compie 26 anni. Il centrocampista azzurro è nato a Skopje (Macedonia) il 24 settembre del 1999. Il club azzurro ha voluto fare gli auguri al macedone sul proprio sito ufficiale.

A Elmas vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Elmas conta 192 presenze in azzurro corredate da 19 gol in tutte le competizioni, contribuendo alla vittoria di una Coppa Italia e del terzo scudetto. Auguri Eljif!