Raddoppio Napoli: prima doppietta in azzurro per Hojlund

Raddoppio Napoli: prima doppietta in azzurro per Hojlund
Oggi alle 22:40Brevi
di Christian Marangio

Il Napoli va ancora in vantaggio con Hojlund. Per il danese è la prima doppietta in casa Napoli, cross pennellato verso il centro da De Bruyne per lo stacco imperioso del centravanti danese che anticipa l'uscita di Rui Silva e insacca di testa.